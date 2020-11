Daniel Ricciardo walgt van spectaculaire beelden na crash van Romain Grosjean: “Dit is Hollywood niet”

Renault-rijder Daniel Ricciardo is niet te spreken over de manier waarop Formula One zondag omging met de horrocrash van zijn Haas-collega Romain Grosjean in Bahrein. De Australiër ergerde zich aan de vele beelden die de organisatie meteen de wereld instuurde. “Waarom moeten wij en onze families die dingen zien? Terwijl we een uur later zelf opnieuw moeten beginnen racen.”

“Ik ben teleurgesteld in en ik walg van Formula One voor de manier waarop het met de crash is omgegaan”, noteerde The Guardian uit de mond van Ricciardo. “Ze lieten herhaling na herhaling zien van de brand en de auto die in twee was gebroken.”

“Waarom moeten we die beelden meteen zien”, vraagt de Australiër zich af. “Een uur later moesten we zelf opnieuw beginnen racen en ondertussen moeten zijn familie, wijzelf en onze families naar die beelden blijven kijken. Dat is geen entertainment. Laat die beelden niet zien alsof we in Hollywood zitten, dat is niet cool. Doe het eventueel een dag later, maar niet op het moment zelf.” (ybw)

