12 % te snel bij snelheidscontroles in Bilzen, Hoeselt en Riemst

Bilzen/Hoeselt/RiemstBij snelheidscontroles in de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst zijn afgelopen weekend 454 automobilisten geflitst. Er werd gecontroleerd in de Rode Kruislaan, Waterstraat, Tipstraat, Zangerheistraat en Maastrichterstraat in Bilzen, de Groenstraat en Tongersesteenweg in Hoeselt en de Maastrichtersteenweg, Visésteenweg en Tongersesteenweg in Riemst. In totaal passeerden 3.676 voertuigen de camera.

Procentueel werden de meeste overtredingen in de Maastrichterstraat in Bilzen vastgesteld. Daar reed 30% sneller dan toegelaten. Twee van de overtreders - ze reden 88 en 102 km/uur in de bebouwde kom - mogen het bij de rechter gaan uitleggen.

Ook op de Rode Kruislaan (70 km/uur) passeerde een laagvlieger, met een snelheid van 141 km/uur en op de Zangerheistraat (70 km/uur) haalde iemand de snelheid van 120 km/uur. Ook zij zullen voor de politierechter moeten verschijnen. mm