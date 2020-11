PeerDe brandweer van Bree is zondag rond 21.30 uur moeten uitrukken voor een autobrand in Grote-Brogel. Op de Eilandsweg had een voertuig wagen op een oprit van een huis vuur gevat. De auto stond snel in lichterlaaie en ging volledig verloren. Omdat de auto pal naast een tweede voertuig en tegen de garagepoort stond, raakten deze eveneens ernstig beschadigd. De brandweer kon wel een overslag naar het huis voorkomen. ppn