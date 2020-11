Coronacijfers blijven dalen, nog één op de tien test positief

De coronacijfers blijven dalen in België, zo blijkt maandagochtend uit de voorlopige gegevens op het dashboard van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Zo zijn van 20 tot 26 november dagelijks gemiddeld 2.390 besmettingen met het virus geregistreerd. Dat is een daling met 37 procent tegenover een week eerder.

De positiviteitsratio daalde tot 10,4 procent: één op de tien personen die getest worden op corona, krijgt een positief resultaat.

In de week tot 26 november overleden dagelijks gemiddeld 132,7 mensen, een daling met 23,8 procent in vergelijking met de voorgaande periode.

De voorbije zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 229,1 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een afname met 25 procent. Momenteel liggen nog 3.989 patiënten in het ziekenhuis (een lichte stijging), onder wie 906 op intensieve zorgen (een daling met 4 procent).

In totaal zijn sinds maart al 42.312 personen gehospitaliseerd. Sinds het begin van de epidemie zijn in België 576.599 infecties vastgesteld (+2.151 in één dag). Er zijn nu 16.547 mensen gestorven na een besmetting met het virus (+86) .