Maandag blijft het overdag nog fris met op de meeste plaatsen maxima rond een graad of vijf. Daarbij mag er tot de vooravond wél veel zonneschijn verwacht worden. In tegenstelling tot de voorbije dagen zal die zon er ook overal in Limburg meteen van bij de start rond twintig over acht bij zijn. Liefhebbers van winterse landschappen kunnen rond die tijd dan ook de mooiste foto’s maken.