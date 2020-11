KV Kortrijk eindelijk opnieuw baas in eigen huis: tweede thuiszege van het seizoen na onderhoudend duel met KV Oostende

Kortrijk heeft zijn derde thuiszege in 2020 eindelijk beet, zijn tweede van het seizoen. De Veekaa morste nochtans weer met de kansen, maar dit keer werd het niet afgestraft. Dankzij een ijzersterke Hubert koesterden de Kustboys nog lang hoop, maar Mboyo nam de twijfel weg. Kortrijk schuift dankzij de verdiende 3-1-zege op naar de negende plek in het klassement.

Met Kortrijk en Oostende stonden twee teams met hetzelfde puntenaantal tegen elkaar. “Wie nog naar boven wil kijken dit seizoen wint deze match best”, liet Michiel Jonckheere vooraf optekenen. Het inspireerde tot een goede pot voetbal.

Al bij de eerste kans schoten de Kerels raak. Mboyo met een voorzet vanop links, de kopbal van Dewaele ging met flink wat geluk binnen: via de rug van Theate en de vingertoppen van Hubert verdween het leer in doel.

De Kerels maalden er niet om, want net als in de vorige thuismatch had het een vroege voorsprong beet. Het ging op hetzelfde elan verder, Oostende onderging het spel en geraakte er niet uit. Beste man op het veld bij de uitploeg was veruit doelman Hubert. Eerst hield hij een kopbal van Jonckheere uit de netten, vervolgens verhinderde hij Mboyo het scoren door zijn poging met een beenveeg uit doel te houden. Ook op een schot van Pape Gueye kon hem niet verontrusten. Drie pogingen voor een dubbele voorsprong, telkens stond Hubert in de weg.

Het sterke optreden van de keeper inspireerde KVO. Eerst moest Ilic zich een eerste keer onderscheiden op een schot van Makhtar Gueye, maar op de prachtige retro van Hjulsager had hij geen antwoord. De Deen nam een snel aangesneden voorzet van Bataille pal op de slof, zijn omhaal vond de netten. Ilic slikte zo voor de tweede week op rij een bijna een identieke tegengoal.

Een gebrek aan efficiëntie brak de thuisploeg dus zuur op: wederom in hetzelfde bedje ziek als de rest van het seizoen. KVO nam over en had met Gueye de beste kans om te gaan rusten met 1-2. Dit keer was het Ilic die zijn elftal recht hield. Rusten dus met 1-1 waarin beide teams bij wijze van spreken evenveel A-kansen bij elkaar voetbalden als tijdens de andere wedstrijden op zondag.

Complexloos voetbal

Het rechttoe-rechtaan voetbal kreeg een vervolg in de tweede helft. Ocansey ging op wandel, via een Oostends been kwam de bal bij Pape Gueye die Hubert fusilleerde. Wederom een vroege voorsprong voor Kortrijk. Nog leek de thuisploeg niet geleerd te zijn, Gueye bracht Mboyo moederziel alleen voor doel, maar de spits profiteerde niet van de niet te missen kans. Hubert zat er opnieuw tussen. Ook de daaropvolgende poging van Pape Gueye was te slap.

Een kwartier voor het einde leek Kortrijk wederom cash te moeten betalen voor zoveel gemiste kansen. Batzner rolde de linkerflank op en bereikte Makhtar Gueye, die uithaalde. Ilic hield de gelijkmaker met een topsave uit zijn netten. Oostende besloot de zege dan maar in verpakkingspapier weg te geven. Tanghe bezorgde met een te korte terugspeelbal de perfecte assist aan Mboyo, die het cadeautje gretig aanpakte. De topschutter van de Kerels besliste beheerst de partij. 3-1 dus in de West-Vlaamse derby.

Dit keer liet Kortrijk de kaas niet van zijn brood eten. Na anderhalve maand zonder zege, is de druk eindelijk van de ketel. Kortrijk nestelt zich zo op een negende plaats in het klassement.