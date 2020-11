Horrorcrashes in Formule 1: piloot ontsnapt aan de dood nadat wagen in vuurbal verandert, andere auto landt ondersteboven

De Grote Prijs Formule 1 van Bahrein is al in de eerste ronde opgeschrikt door een bijzonder zwaar ongeval. Bij het uitkomen van de derde bocht ging Romain Grosjean hard de bandenstapel in, waarbij zijn wagen in twee stukken brak en in een vuurbal veranderde. Het was enkele minuten angstig afwachten, tot bleek dat de Fransman zelfstandig uit zijn auto was gekropen. Volgens de laatste berichten heeft hij enkel lichte brandwonden opgelopen, al blijft Grosjean zondagnacht wel in het ziekenhuis.