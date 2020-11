Eindhoven/Genk/Hasselt

Limburgers gingen afgelopen weekend massaal over de grens shoppen. Zowel in Maastricht als Eindhoven was het daardoor ontzettend druk. Dinsdag heropenen ook in ons land de winkels. “Als het te druk wordt, moeten we straten of winkels afsluiten”, zegt Wim Dries, burgemeester van Genk.