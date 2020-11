HASSELT

Ondanks dalende algemene cijfers, stijgen in een tiental Limburgse gemeenten de cijfers licht tot heel licht. Reden: er wordt weer meer getest, al is er in Houthalen meer aan de hand met een significante knik van plus 13. Intussen bereiden de ziekenhuizen zich deze week mondjesmaat voor op de opschaling van de reguliere zorg.