Clasico zonder pit: Anderlecht en Standard schieten niets op met gelijkspel in teleurstellende topper

De Belgische clasico tussen Anderlecht en Standard is op 0-0 geëindigd. De temperaturen in het Lotto park lagen net boven het vriespunt, maar de aantrekkelijkheid van de wedstrijd lag er vér onder. We kregen 90 minuten lang zo goed als geen kansen te zien, laat staan doelpunten. Paars-wit domineerde wel, maar deed hoegenaamd niets met zijn overwicht. De Rouches waren helemaal nergens.