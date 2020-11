Duiker Jef (63) overlijdt in populaire plas: “Niets wees erop dat het zijn laatste duik zou zijn”

Jef aan het werk in diezelfde plas in 2019. — © if

Tienen

In de Boschmolenplas in het Nederlands-Limburgse Heel is zaterdagnamiddag de 63-jarige Jef Vandeput uit Oplinter (Tienen) om het leven gekomen tijdens een duik. De man stierf aan hartfalen. “Jef is overleden tijdens het beoefenen van de sport die hij heel graag deed”, zegt Nico Jeandarme van duikwinkel en -school Xplore Diving uit Tienen.