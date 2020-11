Aan bijna 200 km/u de muur in en een halve minuut in een vuurzee: hoe overleefde F1-rijder Romain Grosjean zijn horrorcrash?

Voor de Formule 1-wereld was het een bewogen avond in Bahrein. De 34-jarige Romain Grosjean had bij de start één van de meest angstaanjagende crashes van de laatste jaren. De Franse Zwitser ging aan hoge snelheid van de baan en zat plots gevangen in een vuurzee, maar kroop als bij wonder uit zijn hevig brandende auto en lijkt met enkel wat lichte verwondingen ontsnapt te zijn. Hoe is het mogelijk dat Grosjean dat overleefd heeft?