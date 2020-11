Kappers vrezen permanente schade nu ze niet terug open mogen

Nu al gaan er verschillende kappers failliet door de verplichte coronasluiting, als we nog veel langer dicht moeten blijven zullen er nog een pak volgen. Woorden van Enzo Riggio, kapper in Genk met acht mensen in dienst. Hij begrijpt niet dat de winkels wel open mogen, terwijl de hele schoonheidssector de deuren dicht moet houden. Volgens hem werken ze minstens even veilig en verliezen ze heel wat extra inkomsten tijdens de belangrijke maand december. Hij eist dan ook een extra financiële compensatie van de overheid.