Lewis Hamilton heeft in Bahrein zijn 11de zege van het Formule 1-seizoen geboekt. Dat was echter bijzaak: Haas-piloot Romain Grosjean ontsnapte immers aan de dood na een afgrijselijk ongeval in de eerste ronde van de race. De Grote Prijs lag daarna anderhalf uur stil, waarna Hamilton makkelijk won voor Red Bull-piloten Max Verstappen en Alex Albon.