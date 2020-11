Man uit Tessenderlo betrapt onder invloed van cocaïne

Bij een verkeerscontrole op de Westelsebaan in Averbode, een deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem, haalde de politie Demerdal een snel rijdende vrachtwagen uit het verkeer. De bestuurder, een 27-jarige man uit Tessenderlo, bleek onder invloed van cocaïne. Zijn rijbewijs is in opdracht van het parket van Leuven voor vijftien dagen ingetrokken. Bij het uitlezen van de tachograaf van de vrachtwagen bleek ook dat de bestuurder zich niet hield aan de noodzakelijke rust- en rijtijden. Ook hiervoor krijgt hij een boete die hem vermoedelijk enkele duizenden euro’s zal kosten. ppn