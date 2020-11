De politie Lanaken-Maasmechelen schreef coronaboetes uit voor een uitbater van een carwash die auto’s aan het wassen was en twee klanten in een kebabzaak die hun mondmasker niet droegen. Die feiten gebeurden respectievelijk vrijdag op de Rijksweg in Maasmechelen en zaterdagavond op de Koning Albertlaan in Lanaken. ppn