Dieven sloegen toe bij een gsm-shop in de Pieter-Vanhoudtstraat in Koersel. De onbekenden pleegden braak op een deur aan de achterzijde, vernielden glas, doorzochten daarna de kassa en maakten meerdere gsm’s buit. Het ging om toestellen van klanten en ze lagen in de winkel voor herstellingen. ppn