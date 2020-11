Premier Denemarken in tranen: “Heb fout gemaakt bij doden van miljoenen nertsen tegen corona”

Liefst elf miljoen nertsen werden de afgelopen weken afgemaakt in Denemarken. De gekweekte dieren zouden een mutatie van Covid-19 overdragen op mensen en de werking van een toekomstig vaccin bedreigen, klonk de uitleg toen. Maar die redenen blijken nu geen wettelijke basis te hebben waardoor de massale ontruiming onwettig en illegaal is verklaard. “We hebben een fout gemaakt”, aldus Deens premier Mette Frederiksen. “Ik heb er geen problemen mee om sorry te zeggen.”