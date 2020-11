UITSLAG WERELDBEKER TABOR. Michael Vanthourenhout wint spannend duel met Eli Iserbyt, Wout van Aert opnieuw op het podium

Vanthourenhout is logischerwijze ook de eerste leider in de onthoofde Wereldbeker.

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Wereldbekermanche in het Tsjechische Tabor gewonnen. De West-Vlaming reed na halfweg koers weg van de tegenstand en rondde zijn solo af richting zijn tweede overwinning in een klassementscross van dit seizoen.

Een mindere start voor Wout van Aert, die zelfs vanop de derde rij pas voorbij de twintigste plaats doorkwam. Toon Aerts voelde dat aan en trok de eerste ronden stevig door. Van Aert schoof uiteindelijk toch weer op naar voren, en in de derde ronde voelde man-in-vorm Michael Vanthourenhout zijn sterke benen andermaal niet.

De West-Vlaming zette de anderen op het snelle parcours onder druk. Bij die anderen zat Laurens Sweeck niét, de Belgisch kampioen maakte een tuimelperte op de balken maar kon wel verder. Acht renners zonderden zich na de derde ronde af: zo kwam ook Daan Soete eens piepen als leider van de wedstrijd.

Even viel het tempo stil, maar toen ging Vanthourenhout andermaal een bommetje gooien. Achter hem werd het tempo onderuit gehaald op het asfalt, Eli Iserbyt speelde het ploegenspel van Pauwels Sauzen-Bingoal uitstekend. Van Aert probeerde uiteindelijk het gaatje te dichten, maar slaagde daar niet in. Iserbyt keek likkebaardend toe vanuit de tweede positie. Na een kleine veertig minuten wilde ook Aerts eens zijn sloophamer bovenhalen, maar op het asfalt keek hij om. Recht in de kijkers van afstopper Iserbyt.

Solo Iserbyt

Die was de slimste van het groepje door daarna zelf weg te knallen van de anderen. Omdat hij niemand meenam, was hij dus vogelvrij om richting zijn ploegmakker te fietsen. Makkelijk ging het niet, maar met nog twee minuten te gaan kwam het duo samen. Vanthourenhout zit duidelijk in een uitstekende vorm, want hij liet zich mentaal niet uit het lood slaan door de opkomende Bavikhovenaar. “Niets afgesproken”, stelde ook ploegleider Gianni Meersman tijdens de laatste ronde.

Iserbyt werd te voet gezet op een schuine strook, waar even later ook Aerts tegen de grond ging. Vanthourenhout alleen, en ook Van Aert was alleen in de achtervolging als derde. Vooraan smolt het duo weer samen. Hard tegen hard op de strook bergop met de balkjes ,vlammen op het scherpste van de snee door de laatste bochtjes: de ploegmakkers maakten het bijzonder spannend.

Vanthourenhout toonde zich uiteindelijk net iets sterker door in de laatste hectometers afstand te nemen van de Europees kampioen. De West-Vlaming verzilverde zijn bloedvorm met een tweede overwinning in een klassementscross in twee weken tijd, en dat terwijl hij voor dit seizoen nog nooit zo’n zege binnenhaalde.

Uitslag:

1. Michael Vanthourenhout2. Eli Iserbyt3. Wout van Aert4. Toon Aerts5. Lars van der Haar (Ned)6. Corné van Kessel (Ned)7. Quinten Hermans8. Daan Soete9. Kevin Kühn (Zwi)10. Diether Sweeck