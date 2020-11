Beveiligingsprobleem bij website Bpost zorgt dat anderen pakketjes kunnen volgen en afhalen

De website van bpost heeft een tijdlang een groot privacy- en beveiligingsprobleem gehad. Dat meldt VRT NWS zondag op basis van een eigen onderzoek. Volgens de openbare omroep was het lang mogelijk om de ontvanger, het product en de code te zien van een pakje dat voor iemand anders bestemd was, en dat ook nog eens op te halen op een postpunt of een pakjesautomaat. Intussen zou het probleem opgelost zijn.