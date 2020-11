“Huiszoeking bij persoonlijk arts van Maradona, ruzie tussen beiden wordt onderzocht”

In het onderzoek naar mogelijke nalatigheid bij de dood van voetballegende Diego Maradona is de Argentijnse politie zondagochtend het huis en kantoor van zijn persoonlijke arts Leopoldo Luque binnengevallen. Dat meldden verschillende Argentijnse media. Luque is officieel aangeklaagd.

De arts was de afgelopen maanden verantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van ‘Pluisje’, en verwijderde begin november nog een bloedprop uit de hersenen van Maradona. De huiszoeking bij de arts is onderdeel van het onderzoek naar de omstandigheden waarin Maradona overleed, afgelopen woensdag.

Enkele getuigenverklaringen uit Maradona’s omgeving spreken over een ruzie tussen de oud-voetballer en Luque, tijdens het aanvankelijke herstel van Maradona.