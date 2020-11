Hoog bezoek vandaag in Kinrooi: Sinterklaas rijdt er in een roze buggy door alle deelgemeenten.

Sinterklaas is bezig aan een rondje door Kinrooi. Hij deelt wel geen snoep uit: dat wordt via de scholen bezorgd, dit jaar zelfs met een extra cadeautje. Je leest er alles over in de Goednieuwskrant nu dinsdag.