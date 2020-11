Standard-supporters zwaaien team zonder Mehdi Carcela uit met vlaggen en vuurwerk voor Clasico

De supporters van Standard hebben hun team vanmiddag uitgezwaaid met vlaggen en vuurwerk voor de topper in en tegen Anderlecht (18.15). Dat is te zien op beelden van de Instagram-pagina van Standard-middenvelder Nicolas Raskin.

Bij de Rouches testte iedereen negatief voor de Clasico. Toch ontbreekt Mehdi Carcela nog in de kern. De middenvelder is nog herstellende van een coronabesmetting. Ook spits Felipe Avenatti zit niet in de selectie. Zinho Vanheusden, Eden Shamir en Selim Amallah zijn nog steeds geblesseerd.