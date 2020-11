Enrico Gasparotto (38, ex-Wanty) zet punt achter wielerloopbaan

Enrico Gasparotto, die het voorbije seizoen actief was bij NTT Pro Cycling, zet een punt achter zijn wielerloopbaan. Dat heeft de 38-jarige tot Zwitser genaturaliseerde Italiaan, die in het verleden reed voor Wanty, zondag laten weten.

Gasparotto boekte vooral in de heuvelklassiekers succes. Hij schreef twee keer de Amstel Gold Race (2012 en 2016) op zijn naam en won een etappe in Tirreno-Adriatico (2010) en in de Driedaagse De Panne-Koksijde (2008). In Luik-Bastenaken-Luik van 2012 eindigde hij als derde.

De geboren Italiaan kwam in zijn carrière ook uit voor Liquigas, Barloworld, Lampre, Astana, Wanty en Bahrein-McLaren. Gasparotto, die in Zwitserland woont, kreeg eind vorig jaar de Zwitserse nationaliteit. De ervaren renner leek te mikken op een deelname aan de Olympische Spelen in Tokio met zijn nieuwe vaderland, maar laat die doelstelling nu dus schieten. Wegens de coronapandemie werden de Spelen met een jaar uitgesteld tot volgende zomer.