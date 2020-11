OVERZICHT. Dit zijn de definitieve regels uit het ministerieel besluit

Het nieuwe ministerieel besluit (MB) van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden met de aangepaste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is zondag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe “kerstmaatregelen” gaan in op 1 december en zijn van toepassing tot 15 januari 2021. Een overzicht.

• WINKELEN

Zoals vrijdag is aangekondigd, mogen niet-essentiële winkels opnieuw de deuren openen, mits het in acht nemen van de gezondheidsmaatregelen. Het zogenaamde funshopping is verboden: het is de bedoeling dat klanten alleen en zo kort mogelijk (maximaal dertig minuten per winkel) shoppen. Winkelen op afspraak hoeft niet. Wel moeten de basisregels zoals handen ontsmetten, afstand houden en mondmasker dragen strikt opgevolgd worden.

Winkels mogen op hun beurt maar één iemand per 10 vierkante meter binnenlaten. Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 vierkante meter mogen twee klanten tegelijk toelaten als ze de afstandsregels respecteren, grote winkels van meer dan 400 vierkante meter moeten toegangscontroles organiseren. Winkeluitbaters zullen ook verantwoordelijk gesteld worden wanneer er zich lange wachtrijen voor de ingang van de winkel vormen en de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Premier Alexander De Croo roept iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen: “Is het te druk? Keer dan terug naar huis.”

Ook de markten mogen opnieuw niet-essentiële producten verkopen vanaf dinsdag. Het gaat bijvoorbeeld om kleding of speelgoed. Occasionele markten, zoals een rommelmarkt of antiekmarkt, mogen niet doorgaan. Dit om te vermijden dat mensen te lang samenblijven op dezelfde plaats omdat ze snuisteren.

• KERST

Kerst moet binnen het eigen gezin gevierd worden. Op kerstavond en Kerstmis mogen alleenstaanden wel “het duurzaam onderhouden nauw contact en de bijkomende persoon tegelijkertijd in huis of in een toeristische logies ontvangen”. Met andere woorden: alleenstaanden mogen hun beide contacten uitnodigen op kerstavond en op kerstdag. Opgelet: voor oudejaarsavond of nieuwjaarsdag geldt die regel niet. Dan blijft het bij één (knuffel)contact. Voor gezinnen of andere huishoudens geldt de hele periode nog steeds de regel van 1: er mag één persoon op bezoek komen.

De avondklok blijft gelden. Ook voor kerstavond en oudjaar is geen uitzondering voorzien op de avondklok. Het is verboden om zich zonder geldige reden op straat te verplaatsen tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends.

Geen vuurwerkspektal dit jaar. Vuurwerk van de categorieën F2, F3 en F4, en van de categorieën P1 en P2 verboden, net als vuurwerk “voor theatergebruik” van de categorieën T1 en T2, is verboden. Het is ook verboden om geluids- of carbuurkanonnen te gebruiken, zo staat te lezen in het ministerieel besluit.

• SPORT EN ONTSPANNING

Vanaf dinsdag 1 december mogen erkende musea en kunsthallen weer opengaan. Veel musea waren daar echter nog niet op voorbereid en zullen pas later heropenen. Bekijk de website van het museum om zeker te zijn.

Zwembaden mogen ook opnieuw de deuren openen. Recreatieve ploegsporten,contactsporten en zaalsporten mogen nog niet. En er is geen datum in het vooruitzicht gesteld wanneer dat weer zou mogen. Ook fitnesscentra,schaatsbanen en bowlingbanen blijven gesloten tot minstens 15 januari.

Er zullen strengere controles plaatsvinden op niet-essentiële reizen. Er komen grenscontroles om te controleren of wie langer dan 48 uur in het buitenland is geweest het passenger locator form heeft ingevuld, en de overheid zal ook via steekproeven controleren of wie in een rode zone is geweest de verplichte quarantaine naleeft. Niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland zijn niet verboden, wel streng afgeraden.

(evdg)