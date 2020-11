KRC Genk-spelers eren Ngcongca Anele met foto in kleedkamer

KRC Genk boekte zaterdagavond een klinkende 1-5-zege op het veld van Cercle Brugge. Een mooi eerbetoon aan Ngcongca Anele, het Genkse clubicoon dat eerder deze week om het leven kwam na een verkeersongeval. Voor de wedstrijd al kwamen de Genkse spelers het veld op in een truitje met Anele’s rugnummer 16. Na de partij werd in de kleedkamer met datzelfde truitje geposeerd. “Deze was voor jou! Anele #16”, luidt het bijschrift op de sociale media.