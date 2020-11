125ste (!) match op rij voor Hans Vanaken, die geen wedstrijd miste sinds maart 2018

LEES OOK. Mignolet voorkomt blamage, Club Brugge niet voorbij hekkensluiter Moeskroen: 0-0

In stijl kon Vanaken zijn opmerkelijk record niet vieren: Club kwam niet verder dan 0-0 op Le Canonnier. De pot op Moeskroen was voor Vanaken de 125ste match op rij. De laatste keer dat de tweevoudige Gouden Schoen niet in actie kwam, was op 11 maart 2018, een uitmatch op Sint-Truiden. Sindsdien speelde hij élke match, en dat hoofdzakelijk 90 minuten. Dat het nu even minder draait, wil Vanaken vooral relativeren.

“We scoren te weinig doelpunten de laatste tijd. We vonden te weinig de laatste bal. Een paar keer dreigden we vanop de flanken, maar de laatste bal kwam niet aan”, klonk het. Dat Clement te weinig creativiteit zag bij zijn jongens, vindt Vanaken geen verwijt aan zijn adres. “Ik ben vaak in en rond de zestien geweest, maar ballen kwamen niet aan”, haalde hij de schouders op. “Het is zaak om die machine opnieuw lopende te krijgen.”

Vanaken denkt niet dat het resultaat op Moeskroen invloed heeft op de voorbereiding voor die belangrijke match tegen Zenit. Hij weet dat er in Champions League anders (en vooral meer) gevoetbald wordt. “Ploegen zoals Moeskroen, die constant diep inzakken, kom je niet vaak tegen in de CL. In mijn ogen is dat een totaal andere wedstrijd. We focussen nu volledig op woensdag, om dan al zeker die derde plaats veilig te stellen.”