Sinterklaas maakt rondje door Kinrooi

Burgemeester Jo Brouns: “Omdat niet iedereen de Sint in levende lijve kan zien, kwam een van onze inwoners, Patrick Vandeberg, met een prachtig idee om de Sint een speciale coronaronde te laten doen: een rondrit door de fusie Kinrooi in een mooi voertuig waardoor de kinderen toch even kunnen wuiven als de Sint langskomt.” Samen met de jeugddienst heeft Sinterklaas een route uitgewerkt voor zondagmiddag. Hij start om 13 uur in Molenbeersel. Je kan de hele route bekijken op www.kinrooi.be.