La Bottega in Hasselt is klaar voor de heropening. — © Serge Minten

Hasselt/Oudsbergen

Dinsdag is de grote heropening van de niet-essentiële winkels. Een zucht van opluchting bij de lokale handelaars én bij de shoppers: de jacht op feestkleding en cadeautjes kan beginnen. “Toch verwachten we geen stormloop”, zegt Karine Vally van La Bottega in Hasselt.