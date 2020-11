Mike Tyson (54) kan bij terugkeer niet winnen van die andere ex-wereldkampioen Roy Jones Jr. (51): exhibitiematch eindigt onbeslist

De exhibitiewedstrijd tussen de 54-jarige Mike Tyson en de 51-jarige Roy Jones Jr. heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Na acht rondes van twee minuten in een leeg Staples Center in Los Angeles oordeelde de driekoppige WBC-jury dat de wedstrijd onbeslist eindigde.

Tyson en Roy Jones Jr. zijn ieder een voormalige wereldkampioen. Jones was IBF-kampioen bij de middengewichten en supermiddengewichten, IBF-, IBO-, WBC- en WBA-kampioen bij de lichtzwaargewichten en WBA-kampioen bij de zwaargewichten. Tyson had bij de zwaargewichten de IBF-, WBC- en WBA-titels in handen.

Tyson vocht zijn laatste kamp op 11 juni 2005. Hij verloor toen van Kevin McBride. Het was zijn zesde nederlaag en zijn derde in vier kampen. Tyson heeft vijftig gewonnen kampen op zijn palmares, 44 daarvan met knock-out. Jones kwam op 8 februari 2018 het laatst in actie. Hij boekte toen een 66e zege. Daar staan negen nederlagen tegenover.