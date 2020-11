Flo Windey, onbevangen als altijd: “We horen als kind te rap dat seks vies is”

Misschien is het woord ‘onbevangen’ wel uitgevonden voor Flo Windey (25). Als een dartel veulen gaat ze in haar nieuwe VTM- programma Club Flo op ontdekking in de wereld van seks en drugs. “Zonder mijn ADHD zou ik niet zo kunnen rondspringen op set”, zegt ze. Maar Flo doet ook veel meer. Prangende vragen stellen bijvoorbeeld. “Dat is ook gewoon nódig. Ik schrik ervan dat er nog zoveel mensen denken dat seks altijd nice is.”