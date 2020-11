Belgische Maxime ‘Madmax’ Blieck wordt tweede op officieus WK breakdance: “Kan wel wenen van geluk”

De Belgische Maxime Blieck heeft zaterdag de tweede plaats behaald op het Red Bull BC One World Final in het Oostenrijkse Salzburg. Dat is de belangrijkste breakdance-competitie ter wereld, het officieuze wereldkampioenschap.

In Salzburg traden de zestien beste breakdancende jongens en meisjes ter wereld aan. Blieck, ook bekend als b-girl Madmax, danste zich naar de finale, waar ze de duimen moest leggen tegen de Russische b-girl Kastet. Bij de jongens won de Japanse b-boy Shigekix.

Blieck won dit jaar ook al de vermaarde Red Bull BC One E-Battle. “Ik kan wel wenen van geluk! Dit was zo’n mooie ervaring! Ik had nooit gedacht dat ik hier zou eindigen. Eerst de Red Bull BC One E-Battle gewonnen en nu de runner-up op de Red Bull BC One World Final”, juichte de Belgische b-girl.

Blieck maakt deel uit van het breakdance-team van Sport Vlaanderen. Dat team wil op de Spelen van 2024 in Parijs hoge ogen gooien. In de Franse hoofstad zal breakdance voor het eerst op het olympische programma staan.