Nog minder dan 4.000 covid-patiënten in ziekenhuis

Het aantal patiënten met covid-19 in de Belgische ziekenhuizen is gedaald tot minder dan 4.000. Dat blijkt zondagochtend uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Van de 3.933 zieken liggen er nog 967 op intensieve zorgen.

De voorbije zeven dagen werden er dagelijks gemiddeld 239 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 24 procent in vergelijking met de week voordien. Zaterdag was er sprake van 211 opnames, al kan dat cijfer mogelijk nog licht worden aangepast. Daarmee zitten we wel weer stilaan op het niveau van midden oktober, toen de curve in een sterk stijgende beweging evolueerde.

Ook de andere indicatoren geven aan dat de epidemie in België momentaal kracht verliest. Zo werden van 19 tot en met 25 november, de laatste dag waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn, dagelijks gemiddeld 2.483,9 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat is een daling met 42 procent. Sinds het begin van de epidemie zijn in België 574.448 infecties vastgesteld.

In diezelfde week tot en met 25 november overleden dagelijks gemiddeld 141 mensen, een daling met 19,2 procent. Er zijn nu 16.461 mensen gestorven na een besmetting.

De positiviteitsratio is gedaald tot 10,9 procent. Dat betekent dat er op 100 afgenomen tests gemiddeld maar 10,9 besmettingen meer worden opgemeten.