Mignolet voorkomt blamage, Club Brugge niet voorbij hekkensluiter Moeskroen: 0-0

Club Brugge is er zaterdagavond niet in geslaagd te winnen op het veld van Moeskroen. Tegen de laatste in de stand liet blauw-zwart weinig zien en moest het zich uiteindelijk tevredenstellen met een 0-0-gelijkspel. In het slot voorkwam Mignolet zelfs nog een nederlaag voor blauw-zwart. Met komende woensdag het levensbelangrijke duel in de Champions League tegen Zenit in het vooruitzicht, zal dit puntenverlies in Brugge toch niet al te lekker voelen.