Vuurwerkwinkel knalt volledige stock de lucht in door vuurwerkverbod

De voorraad van ongeveer vijftig bubbels ging zaterdagavond de lucht in op privaat terrein in Marke bij Kortrijk. In Marke huist ook de Vuurwinkel, ondertussen ver daarbuiten bekend. De regering verbiedt vuurwerk met eindejaar. De Vuurwinkel is ontgoocheld maar wil de klanten toch iets gunnen. Korneel Desmet van de Vuurwinkel: “Zie het niet als een aanklacht. Al snappen we niet waarom iemand in zijn eigen bubbel geen vuurwerk mag afsteken, toch willen we niet protesteren. We leggen ons neer bij de maatregelen en we weten dat heel wat collega’s evenzeer zwaar getroffen worden.”

© BELGA

De Vuurwinkel wil de klanten enig plezier verschaffen met eindejaar. En daarom worden filmopnames gemaakt. Die worden dan digitaal verspreid. Zo krijgen de fans van vuurwerk toch nog iets te zien. Desmet: “Ik kan dat moeilijk uitleggen. Wie ooit vuurwerk afstak heeft dat kinderlijk enthousiasme. En dat mist iedereen nu. Wij willen daar wat aan tegemoet komen. En we doen het niet om geld te verdienen.”

De ontploffing van het vuurwerk duurde maar enkele seconden. Het is uitkijken naar eindejaar als het eindproduct wordt verspreid. Desmet: “We wensen iedereen meteen een goed eindejaar. En we hopen op beterschap natuurlijk.”

