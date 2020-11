Puppy’s gered die klaargemaakt werden om opgegeten te worden in China

Liefst 35 puppy’s zijn vrijdag geland in het Amerikaanse New York terwijl ze eigenlijk voorbestemd waren om opgegeten te worden in China. No Dogs Left Behind, een Amerikaanse organisatie, pleit voor het stoppen van vleeshandel met honden en dat is hen nu voor een stukje gelukt. “Volgende week komt er nog een lading puppy’s aan”, klinkt het. “Een mooier kerstgeschenk konden we hen en onszelf niet geven.”