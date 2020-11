Koopzondagen mogen doorgaan in Hasselt en Genk

Zowel in Hasselt als in Genk worden de nodige maatregelen getroffen om de winkels terug te openen. “Wij zijn helemaal klaar en we kijken met veel plezier tegemoet om terug leven in de stad te krijgen. We blijven oproepen dat mensen hun gezond verstand gebruiken”, zegt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA). Ook de koopzondagen kunnen in beide steden doorgaan. “Wij denken dat dat belangrijk is voor de spreiding in tijd en ruimte”, stelt burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V).

In Hasselt zullen er geen grote wijzigingen zijn in vergelijking met de maatregelen bij de heropening in mei. “Eigenlijk zijn die ook niet volledig afgebouwd tijdens de coronacrisis zelf”, zegt Vandeput. “We gaan de aanwijzingen in de publieke ruimte nakijken, een communicatiecampagne lanceren, en zorgen dat mensen zich kunnen voorbereiden met beelden van de winkelstraten. Als we goed communiceren, kunnen we toch wel een beroep doen op 95 procent van de bevolking om effectief de maatregelen na te leven.”

De koopzondagen in december en de eerste van januari kunnen doorgaan in Hasselt. “We gaan permanent de zaak monitoren. Normaal zijn er kerststandjes en straatmuzikanten, maar dat zal dit jaar niet zijn. Het zal op een andere schaal zijn dan we gewoon zijn”, aldus Vandeput. “We zullen zorgen dat de stad gezellig is, maar het zal niet de gezelligheid van gewoonlijk zijn.”

Ook het Genkse stadsbestuur ziet een heropening van de winkels volledig zitten. “We gaan de winkels informeren dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben om de winkel veilig te maken. Verder hebben we signalisatie en nadars op het terrein, en zijn er hygiënecoaches gecombineerd met gemeenschapswachten en politie”, zegt Dries. “We gaan ook aan een vorm van crowd control doen door inschattingen te maken en tijdens heel drukke periodes een drone, camera’s of tellingen te gebruiken.”

In Genk zullen er eveneens koopzondagen mogen doorgaan. “Ik denk dat wij ons daarop moeten voorbereiden. We hebben vastgesteld dat we van mei tot oktober nooit echt problemen hebben gehad qua winkelen, ook omdat de horeca dicht is”, aldus Dries. “Mensen mogen ook maar alleen komen en een half uur per winkel, dus ik denk wel dat men zich daarop kan organiseren.”