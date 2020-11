Peer

De wolf komt soms in de buurt van mensen. Dat ervaarde Julien Meuris samen met zijn zoon Jochem zaterdagnamiddag omstreeks 14u30 in de buurt van de Zuiderstraat in Wauberg. Daar dook eerder onverwacht een wolf op. “Deze wolf was erg zelfverzekerd, hij stopte even keek rond en verdween ook weer snel”, zegt Julien Meuris.