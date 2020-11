STVV slaagde er niet in de drie belangrijke punten op Stayen te houden zaterdag in de vooravond. Tegen Waasland-Beveren werd het een mager schouwspel. Pol Garcia scoorde in het begin van de partij een belangrijke treffer. Een goal die voldoende leek voor de zege, tot Koita de pret zowaar bedierf in blessuretijd: 1-1.