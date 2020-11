Kevin De Bruyne helpt Manchester City met twee assist aan forfaitzege tegen Burnley

Manchester City heeft na twee wedstrijden zonder zege nog eens kunnen winnen in de Premier League. Het smeerde Burnley een forfaitnederlaag aan. Riyad Mahrez maakte een hattrick, Kevin De Bruyne was goed voor twee assists.

Man City ging uitstekend van start. Al na een paar minuten schoot Riyad Mahrez de thuisploeg op voorsprong na een fout in de verdediging van Burnley. Ook de 2-0 naam de Algerijnse winger voor zijn rekening. Mahrez sneed na een pass van De Bruyne naar binnen en schoot met een harde knal de dubbele voorsprong tegen de netten.

Nog voor de rust scoorde City al een derde keer. Na een afgemeten voorzet van Kevin De Bruyne scoorde Benjamin Mendy met een fantastische volley zijn eerste in loondienst van de Citizens.

© EPA-EFE

Na de rust ging City gewoon verder met scoren. Ferran Torres maakte met de 4-0 zijn eerste goal in de Premier League. Riyad Mahrez maakte met zijn derde van de avond er nog een forfaitnederlaag van voor Burnley, dat in negen competitiewedstrijden nog maar vijf punten sprokkelde. Voor Mahrez is het zijn eerste hattrick voor Man City. Opvallend: hij is nog maar de tweede Afrikaanse speler sinds Yaya Touré tegen Fulham in maart 2014 die een hattrick maakt voor Manchester City, dat door de zege naar de achtste plek in de Premier League klimt. Het heeft nu vijftien punten, zes minder dan leider Liverpool, dat wel nog een wedstrijd te goed heeft.