Iserbyt wint na late uitval, van Aert bij terugkeer in veldrijden meteen derde

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft de Urban Cross in Kortrijk gewonnen, de tweede manche van de X²O Badkamers Trofee. Zijn ploegmaat Michael Vanthournhout reed meer dan de helft van de cross alleen aan de leiding, maar werd teruggeslagen door een lekke band. Iserbyt reed uiteindelijk in de voorlaatste ronde weg van Lars van der Haar en Wout van Aert, die bij zijn terugkeer in het veldrijden meteen derde werd.