Inwoners kunnen nieuwe naam kiezen voor de bib

In het kader van het vernieuwde participatiebeleid worden de inwoners van Lanaken op dit ogenblik betrokken bij de naamgeving van het gemeentelijk gebouw aan de Koning Albertlaan waar op dit ogenblik een aantal diensten gehuisvest zijn en in de nabije toekomst nog meer diensten onderdak zullen vinden.

In oktober is het gemeentebestuur op zoek gegaan naar een naam voor het gebouw waar nu de bibliotheek gevestigd is en waar het Huis van het Kind, dienst erfgoed, de bibliotheek en de Spelotheek op één plaats samenkomen. In totaal kwamen er welgeteld 58 voorstellen binnen. Een kerngroep van medewerkers selecteerde uiteindelijk 5 namen: De Rij, De Trappen, De Bron, De Living en Kommunal.

Op de website www.deStemvanL.be/ontmoetingsplek wordt uitgelegd waar de voorgestelde namen precies voor staan. Op diezelfde site kunnen de Lanakenaren tot en met 15 december hun stem uitbrengen over de voorstellen en mee bepalen hoe het gebouw straks genoemd zal worden. (eva)

