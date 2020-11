VAR ligt Liverpool dwars: twee afgekeurde goals en penalty tegen, Trossard pakt bij rentree punt tegen de kampioen

De stoom kwam bijna uit Jürgen Klopp zijn oren tijdens Brighton-Liverpool. Lange tijd leek de regerende Engelse kampioen die moeilijke verplaatsing tot een goed eind te brengen, maar op aangeven van de videoref kreeg de thuisploeg in blessuretijd nog een penalty nadat de man eerder al twee goals van Liverpool afgekeurd had. Leandro Trossard maakte voor Brighton zijn eerste minuten vol sinds hij begin deze maand was uitgevallen met een adductorenletsel.

Trossard mocht na 26 minuten zijn opwachting maken voor zijn geblesseerde ploegmaat Neal Maupay, die enkele minuten eerder vanop de stip een unieke gelegenheid gemist had om Brighton op voorsprong te schieten. Daarvoor had ook Aaron Connolly al een dot van een kans gemist.

Uiteindelijk zou de regerende Engelse kampioen op het uur wel een gaatje vinden via Diogo Jota in een match die ontsierd werd door blessures. Na Maupay verloor Brighton immers ook Adam Lallana amper zeven minuten (!) nadat de aanvaller was ingevallen tegen zijn ex-club. Liverpool zag dan weer James Milner uitvallen.

Liverpool doet slechte zaak in strijd om koppositie

De zege leek binnen voor Liverpool, tot Andy Robertson in blessuretijd wild tegen de voet van Brighton-spits Danny Welbeck aantrapte. De ref had het niet gezien, maar de VAR was onverbiddelijk nadat hij eerder in de partij ook al twee goals van Liverpool had afgekeurd voor terecht maar nipt buitenspel. Aan de zijlijn bedankte een boze Jürgen Klopp met een cynisch applausje. Pascal Groß had geen medelijden en knalde de 1-1 gewoon rechtdoor.

Liverpool komt door het gelijkspel voorlopig alleen op kop in de Premier League, maar zal zondag de leiding zeker moeten afgeven aan Tottenham of Chelsea, die het in een rechtstreeks duel tegen elkaar opnemen.