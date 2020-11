“De enige verandering die Joachim Coens al heeft aangebracht bij CD&V, zijn zijn opvallende outfits”. Dat, en een iets grotere nadruk op de christelijke waarden, misschien? De helft van alle reacties op sociale media over De Afspraak op Vrijdag gaan over de “kerstboom” die Coens als das had aangetrokken en over zijn handelsmerk, maar dan in andere uitvoering: het geruite vestje.