Lanaken/Lommel/Kinrooi

Regering De Croo wil grenscontroles voor reizigers die langer dan 48 uur in het buitenland zijn geweest, maar hoe die controles moeten verlopen is nog een vraagteken. “Actieve controles zoals in het voorjaar zijn niet haalbaar”, zeggen de burgemeesters van de Limburgse grensgemeenten.