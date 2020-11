We zijn op de goede weg, maar de weg is nog lang. Dat was de boodschap van de premier na het overleg van vrijdag. Ook met Kerst zitten we nog volop in de storm, en daarom vieren we in kleine kring. Aan restaurantbezoekjes en pretparken moeten we nog tot half januari niet eens beginnen denken. Wel is er voor het eerst een streefcijfer op het perspectief geplakt.