De politie in Maastricht moest vrijdagavond optreden nadat was geklaagd over een grote groep jongeren die vuurwerk afstak. De jongeren verplaatsten zich met veel kabaal te voet en met scooters, auto’s en een quad door de wijk Wittevrouwenveld. De groep zou op pad zijn geweest voor de herdenking van een jongeman die twee jaar geleden was overleden, meldt de politie.