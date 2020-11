Argentijns gerecht opent onderzoek naar eventuele nalatigheid bij overlijden Diego Maradona

Het Argentijnse gerecht heeft vrijdag een onderzoek geopend om te bepalen of er sprake is van nalatigheid bij het overlijden van Diego Maradona. Het parket wil nagaan of de voormalige topvoetballer de nodige zorgen kreeg.

Het gerecht benadrukt dat het onderzoek er niet komt na een klacht, maar procedure is wanneer een persoon thuis sterft en er nog geen verklaring van overlijden ondertekend is. Matias Morla, advocaat van Maradona, kondigde donderdag wel aan door te gaan “tot het bittere einde” om de juiste omstandigheden van het overlijden te achterhalen. Volgens hem deed de ambulance er bijvoorbeeld meer dan een halfuur over om het huis van Maradona bereiken.

Het parket laat weten de medische dossiers opgevraagd te hebben, net als camerabeelden van de wijk waarin het huis van Maradona ligt. De speurders ondervroegen ook al meerdere verzorgers, die op de dag van overlijden bij hem aan het werk waren.

Maradona stierf woensdag op zijn 60e aan een hartaanval in zijn huis in Tigre, ten noorden van Buenos Aires. De gewezen topvoetballer, die er een erg exuberante levensstijl op nahield, flirtte voordien al meermaals met de dood. Twintig jaar geleden kreeg hij een zware hartaanval na een overdosis. Vier jaar later woog Maradona echter al meer dan honderd kilogram en volgde een tweede hartaanval. Opnieuw kwam hij er echter zonder al te veel kleerscheuren door. Drie jaar later lag hij al opnieuw in het ziekenhuis, deze keer na een alcoholvergiftiging. De laatste jaren sukkelde hij vooral met de maag en beide knieën.