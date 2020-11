Koningin Mathilde geeft zeldzaam interview: “Ook wij zullen Kerstmis klein vieren”

Ook in het kasteel van Laken heeft de coronacrisis het leven overhoop gegooid. Kinderen die afstandsonderwijs moeten volgen, terwijl ze zelf ook zo veel mogelijk thuiswerk doet, “het vraagt veel van ouders”, zegt koningin Mathilde (47) in een zeldzaam interview. Maar ze weet dat ze niet mag klagen. Haar fonds vraagt aandacht voor jongeren die het pas echt moeilijk hebben. “Besef: we zitten hier samen in. We zullen hier samen uitkomen.”