Dinsdag EK-kwalificatie tegen Zwitserland

Dinsdag is het erop of eronder voor de Red Flames: in Leuven hebben onze voetbalsters een zege tegen Zwitserland nodig om zich als groepswinnaar rechtstreeks te plaatsen voor het EK in Engeland. Een gesprek met de vier Limburgse basisspeelsters van de Red Flames: Justien Odeurs, Davina Philtjens, Julie Biesmans en Davinia Vanmechelen.